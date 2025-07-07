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РФ намерена вернуть около 20 российских детей с территории Украины

Лавров: РФ готовит для Украины список из 18 детей, потерявших контакт с близкими
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Пресс-служба МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, что Москва готовит для Украины список из 18 детей, которых РФ рассчитывает вернуть на родину.

«Аппаратом Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка готовится встречный список для передачи Киеву. Предварительно, в нем 10 детей, находящихся на Украине, и восемь несовершеннолетних в странах Европы», — сказал глава МИД России.

По словам дипломата, Москва рассчитывает, что украинская сторона ответственно подойдет к проработке списка и дети воссоединятся со своими родными.

Лавров напомнил, что Россия получила от Украины список из 339 детей, потерявших контакт со своими родителями или законными представителями. Он подчеркнул, что это опровергает ложные утверждения украинской стороны о 19 тысячах детей, которых якобы похитила Россия. Дипломат уточнил, что каждого ребенка из украинского списка тщательно проверяют, и прилагают все усилия для их воссоединения с родными.

4 июня глава МИД РФ заявил, что процесс прямых переговоров с Украиной важен, полезен и работает. По его словам, оба раунда дали конкретные результаты, и, несмотря на новые крупные провокации со стороны Киева, «всегда лучше иметь канал общения».

Ранее в Кремле высказались о сроках новых переговоров РФ и Украины.

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