Мигранта-экстремиста будут судить в Кузбассе за групповое изнасилование

В Кемеровской области будут судить мигранта-экстремиста, обвиняемого в тяжких преступлениях, включая похищение и участие в групповом изнасиловании женщины. Об этом сообщает местное издание NGS42.RU со ссылкой на областное управление Следственного комитета России.

«Жители годами жаловались на мужчину правоохранителям, но в СИЗО он попал только после обвинений в групповом изнасиловании», — пишут журналисты.

По версии следствия, трое иностранцев похитили женщину, изнасиловали ее с особой жестокостью, ограбили и угрожали расправой. Двоих подозреваемых задержали и арестовали, а третьего проверяли на причастность к другим преступлениям — экстремистским высказываниям и угрозам расправы, пояснили в Следкоме.

Материалы дела против троих фигурантов, другие подробности которого кемеровский СК не раскрыл, переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Знакомый с ситуацией источник рассказал NGS42.RU, что жертва группового изнасилования не сразу обратилась в полицию, поскольку преступники убедили ее в наличии у них связей среди силовиков и крупных местных бизнесменов.

По данным портала, один из фигурантов дела внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга за призывы к геноциду. На него, как утверждается, неоднократно жаловались соседи, которым он, по их словам, угрожал побоями и расправой.

Схожие дела — о сексуальных преступлениях, в которых подозревают мигрантов, — рассматриваются в московских судах: одного иностранца обвиняют в изнасиловании и избиении девушки в парке, второму вменили попытку изнасилования девушки в комнате общежития.

