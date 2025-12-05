Иностранец пытался изнасиловать девушку в столичном общежитии

В Москве иностранца обвинили в попытке изнасилования девушки в комнате общежития. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 3 декабря в общежитии на Севастопольском проспекте. По данным следствия, мужчина проник без согласия в комнату и попытался совершить изнасилование проживающей там девушки, однако у него не получилось — она оказала активное сопротивление и позвала на помощь соседей.

Иностранца задержали и провели с ним следственные действия. Возбуждено уголовное дело по частям 1 статьи 139 и части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ. Мужчине предъявлено обвинение. Следствие намерено просить об аресте фигуранта.

