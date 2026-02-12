Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме оценили идею обложить россиян новым видом налога

Депутат Бурматов назвал провокацией данные о новом налоге на выгул собак
Нина Зотина/РИА Новости

В России не будут вводить налоги, связанные с домашними животными, в том числе с граждан не будут брать деньги за выгул собак. Соответствующие сообщения – это вброс и провокация, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

«Это либо глупость, либо провокация. Я считаю, что делать подобные заявления безответственно, это просто вброс. Зачем ставить на уши десятки миллионов наших граждан такими заявлениями, которые ничего не имеют общего с действительностью? Госдума не планировала и никогда не будет вводить никаких налогов на животных, мы считаем, что в нашей стране это невозможно», — подчеркнул Бурматов.

Невозможность реализации подобных инициатив он объяснил тем, что россияне к своим питомцам относятся как к членам семьи, животные есть у 57% граждан.

Если же говорить о проблеме загрязнения среды из-за выгула собак, то решать эти вопросы следует не налоговым сбором, а другими методами, убежден депутат. В частности, он призвал создавать в городах инфраструктуру, в том числе специальные площадки для выгула животных, мотивировать на обустройство таких территорий застройщиков.

«Можно без налогов решить этот вопрос. Застройщики ничего не потеряют, для них это копейки», — заключил парламентарий.

Напомним, с идеей ввести налог на выгул собак на основе успешного аналогичного опыта других стран выступил гендиректор коммуникационного агентства «Фабрика смыслов» и общественный деятель Вадим Попов. Он предложил вырученные средства направлять на помощь приютам и государственным ветклиникам, подчеркнув, что эта мера позволит в целом повысить культуру общения людей с питомцами.

Ранее в Госдуме оценили перспективу введения отпуска по уходу за питомцем.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!