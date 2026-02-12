В Госдуме оценили идею обложить россиян новым видом налога

В России не будут вводить налоги, связанные с домашними животными, в том числе с граждан не будут брать деньги за выгул собак. Соответствующие сообщения – это вброс и провокация, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

«Это либо глупость, либо провокация. Я считаю, что делать подобные заявления безответственно, это просто вброс. Зачем ставить на уши десятки миллионов наших граждан такими заявлениями, которые ничего не имеют общего с действительностью? Госдума не планировала и никогда не будет вводить никаких налогов на животных, мы считаем, что в нашей стране это невозможно», — подчеркнул Бурматов.

Невозможность реализации подобных инициатив он объяснил тем, что россияне к своим питомцам относятся как к членам семьи, животные есть у 57% граждан.

Если же говорить о проблеме загрязнения среды из-за выгула собак, то решать эти вопросы следует не налоговым сбором, а другими методами, убежден депутат. В частности, он призвал создавать в городах инфраструктуру, в том числе специальные площадки для выгула животных, мотивировать на обустройство таких территорий застройщиков.

«Можно без налогов решить этот вопрос. Застройщики ничего не потеряют, для них это копейки», — заключил парламентарий.

Напомним, с идеей ввести налог на выгул собак на основе успешного аналогичного опыта других стран выступил гендиректор коммуникационного агентства «Фабрика смыслов» и общественный деятель Вадим Попов. Он предложил вырученные средства направлять на помощь приютам и государственным ветклиникам, подчеркнув, что эта мера позволит в целом повысить культуру общения людей с питомцами.

Ранее в Госдуме оценили перспективу введения отпуска по уходу за питомцем.