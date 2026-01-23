В Госдуме оценили перспективу введения отпуска по уходу за питомцем

В России нет необходимости вводить больничный отпуск по уходу за домашними животными, так как уровень ветеринарии позволяет оставить питомца в клинике и вернуться к своим обязанностям. Утверждение такой меры приведет к тому, что до 70 млн граждан могут в какой-то момент не выйти на работу, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

По мнению депутата, россияне понимают, что ни одна компания не пойдет на такой шаг, как предоставление отпуска из-за болезни питомца, максимум, что они могут себе позволить – взять отгул за свой счет.

«Ветеринария у нас устроена так, что оперативное вмешательство и лечение возможны без участия хозяина. Человек приводит животное, на этом его роль заканчивается. Уход и восстановление уже происходят в рамках клиники, даже если это очень серьезные операции», — подчеркнул депутат.

Бурматов отметил, что разбирается в вопросе, так как сам заботится о собаке-инвалиде, которая пережила множество операций, после которых быстро восстанавливалась. Он также отметил, что на сегодняшний день питомцев держат порядка 70 млн россиян.

«Если владельцы все будут сидеть на больничных, некому будет работать», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме оценили перспективу введения налога на домашних животных.