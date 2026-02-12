С россиян хотят взимать налоги на выгул собак

В России необходимо учесть успешный опыт многих других стран и по их примеру ввести налог на выгул собак. Врученные средства можно будет направлять на поддержку приютов для животных, заявил в беседе с 360.ru гендиректор коммуникационного агентства «Фабрика смыслов» и общественный деятель Вадим Попов.

Аналогичные налоги уже введены в Германии, Польше, Чехии, Италии, Дании, Великобритании и других странах, причем их опыт подтверждает, что плюсы этой меры превышают финансовое бремя владельцев питомцев.

«Плюсом станет формирование ответственности человека за заведение домашних животных. Если он понимает, что необходимо платить за выгул, то несколько раз подумает, брать ли собаку», — подчеркнул Попов.

Он предложил вырученные средства направлять на помощь приютам и государственным ветклиникам. Это позволит в целом повысить культуру общения людей с питомцами. Так, владельцы будут относиться серьезнее к этому вопросу, понимая, что если гуляет с собакой, нельзя допускать, чтобы она гадила где попало, убежден автор идеи. Сумму налога он призвал сделать символической, подчеркнув, что в противном случае россияне перестанут заводить животных, опасаясь больших затрат.

До этого зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов оценил перспективу введения налога на домашних животных. Он подчеркнул, что в России такие идеи никогда не будут реализованы, несмотря на опыт других стран. Депутат объяснил это тем, что в РФ такой налог невозможен, так как здесь другая традиция отношений к домашним животным – россияне воспринимают их как членов семей, а члены семьи не могут облагаться налогами.

Ранее в Госдуме анонсировали введение нового налога на роботов.