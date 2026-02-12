Размер шрифта
Стало известно, как связаны Эпштейн и пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых

RT: исчезнувший в тайге Усольцев был косвенно связан с Эпштейном
Ирина Усольцев/«ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

Американский финансист Джеффри Эпштейн в 1998 году приезжал в Саров, изучая возможности инвестиций в российские ядерные наукограды в рамках программы, поддерживаемой США. Подобным проектом руководил в Железногорске Сергей Усольцев, выяснил RT.

«Взаимодействие с США Усольцев осуществлял через свою фирму «Международный центр развития — Железногорск», основанную в 1999 году. Эта работа позволила привлечь в город инвестиции на несколько миллионов долларов», — сказано в материале.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в районе красноярского поселка Кутурчин. Управление МВД по Красноярскому краю сообщило 2 октября 2025 года о пропаже двух взрослых и пятилетней девочки во время туристического похода в направлении горы Буратинка. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, приоритетной версией следствия остается несчастный случай.

Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

В конце января 2026 года поиски возобновили. В СК Красноярского края рассказали, что они проходили с целью обследования определенной территории.

Ранее сын Усольцевой рассказал о странном звонке после исчезновения семьи.
 
