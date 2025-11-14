«Нет ни потерпевших, ни ущерба». Дудю заочно вынесли приговор по делу об иноагентстве

Мировой судья Басманного района Москвы признал журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан Минюстом иноагентом) виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и заочно приговорил его к 1 году 10 месяцам колонии.
«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — заявил судья.
Это первый в России реальный срок по такой статье – ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах), сообщило BFM.RU.
Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию.
Сторона обвинения в ходе прений сторон запрашивала 1 год и 10 месяцев колонии. Сторона защиты, в свою очередь, просила суд прекратить дело, а запрошенное прокурором наказание называла необоснованным.
Адвокат Дудя Ильнур Шарапов назвал преступление своего подзащитного малозначительным, но не стал оспаривать, что в его действиях есть состав преступления, сообщило РИА Новости.
«Формально в действиях есть состав преступления, однако действия не привели к нарушению чьих-либо прав — нет ни потерпевших, ни ущерба», — заявил юрист.
Адвокат наставивал, что опубликованные без плашки иноагента материалы не содержат призывов к совершению противоправных действий, оскорблений и даже критики, а значит, не представляют серьезной общественной опасности.
Свидетелем в суде выступила бывший главный специалист отдела массовых коммуникаций Роскомнадзора Анастасия Кравцова. Она подтвердила, что составляла два административных протокола на Дудя, сообщало «РЕН ТВ».
Суть дела
Дудь осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России в 2022 году. В настоящее время он проживает в Испании.
В апреле 2022-го Минюст России признал Дудя иноагентом за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube.
В октябре 2024 года Верховный суд России отклонил иск Дудя к Минюсту по поводу того, что блогера не уведомили должным образом о присвоении ему статуса иностранного агента, писал ТАСС.
Дудя дважды в течение года штрафовали по административной статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Размер штрафов составлял 40 тысяч и 45 тысяч рублей.
30 июня 2025 года московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против журналиста за то, что он продолжил распространять материалы без соответствующей маркировки, несмотря на привлечение к административной ответствености.
В июле суд санкционировал заочный арест Дудя за уклонение от обязанностей иноагента, его объявили в межгосударственный розыск.