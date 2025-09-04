На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Юрия Дудя уменьшился заработок в два раза

Mash: журналист Юрий Дудь заработал €751 тысячу
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) снизились доходы за последние годы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, за 2024 года компания Дудя Butovo Production SL заработала €751 тысячу (около 70,7 млн рублей по текущему курсу, «Газета.Ru»). Это в два раза меньше, чем до отъезда блогера из России. Как отмечает Mash, в 2021-м фирма получила 135 млн рублей выручки.

Компания Дудя занимается рекламой и видеоконтентом. Под ее брендом журналист может производить и продавать продуктовые товары, одежду, напитки, мебель и спорттовары.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России.

Юрий Дудь на данный момент проживает в Испании. В июне 2025-го он заявил, что в стране много проблем, «несмотря на все кайфы».

Ранее Дудь признался в зависти к фанатам Noize MC (признан в РФ иностранным агентом).

