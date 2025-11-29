С блогера Дудя начали взыскивать долг по штрафу за отсутствие плашки иноагента

Судебные приставы начали принудительно взыскивать с блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) задолженность в размере 70 тысяч рублей, включающую штраф за отсутствие плашки иноагента в опубликованных видеороликах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что в феврале суд признал Дудя виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Блогер опубликовал видео без плашки иноагента.

Дудь не погасил штраф, тогда суд выдал исполнительный лист, по которому в московские приставы возбудили исполнительное производство о взыскании 40 тысяч рублей. Также с блогера начали взыскивать еще 30 тысяч рублей штрафа от другого органа. Таким образом, общая сумма задолженности составляет 70 тысяч рублей.

14 ноября Басманный суд Москвы заочно приговорил Дудя к одному году и 10 месяцам колонии-поселения по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Приговор был вынесен в заочном порядке, поскольку обвиняемый находится за пределами России. Суд установил, что Дудь умышленно не выполнял обязанности, предусмотренные законодательством для иностранных агентов. Адвокат защиты заявил, что приговор будет обжалован в установленном порядке.

Минюст России признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В конце июня этого года против Дудя заочно возбудили уголовное дело.

Ранее адвокат назвал преступление Юрия Дудя малозначительным.