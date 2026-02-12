В Госдуме предложили новый способ защитить пенсионеров от мошенников

Российским пенсионерам необходимо обеспечить бесплатные консультации юристов, чтобы защитить их от мошенников. Такое предложение главе Минюста России Константину Чуйченко направил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщается в Telegram-канале думской фракции партии.
«Не у каждого пенсионера есть близкие, способные подсказать, как защититься от изощренных схем злоумышленников. Значит, предоставить такую помощь представителям старшего поколения должно государство», — пояснил автор обращения.
По словам Слуцкого, работающие на бесплатной основе юристы смогут объяснить пенсионерам, как распознать мошеннические звонки и вести разговор в таких случаях. Это позволит обучить пожилых россиян основам цифровой безопасности, повысить уровень общественной информированности о схемах злоумышленников и предотвратить хищение денег, убежден лидер ЛДПР.
Сейчас один из самых популярных мошеннических сценариев — это кража данных и средств россиян, интересующихся февральской индексацией социальных пособий, сообщили в проекте «Мошеловка». Кроме того, в этом месяце участились случаи обмана клиентов банков под предлогом выплаты повышенного кешбэка за покупки на маркетплейсах. Также зафиксированы попытки мошенников получить доступ к персональным данным граждан, сообщая им о доставке подарков к 14 февраля.
Ранее россиян призвали не верить звонкам о долгах их родственников.