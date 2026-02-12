Размер шрифта
В Госдуме предложили новый способ защитить пенсионеров от мошенников

ЛДПР: пенсионеров надо обеспечить бесплатной юрпомощью для защиты от мошенников
Shutterstock/FOTODOM

Российским пенсионерам необходимо обеспечить бесплатные консультации юристов, чтобы защитить их от мошенников. Такое предложение главе Минюста России Константину Чуйченко направил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщается в Telegram-канале думской фракции партии.

«Не у каждого пенсионера есть близкие, способные подсказать, как защититься от изощренных схем злоумышленников. Значит, предоставить такую помощь представителям старшего поколения должно государство», — пояснил автор обращения.

По словам Слуцкого, работающие на бесплатной основе юристы смогут объяснить пенсионерам, как распознать мошеннические звонки и вести разговор в таких случаях. Это позволит обучить пожилых россиян основам цифровой безопасности, повысить уровень общественной информированности о схемах злоумышленников и предотвратить хищение денег, убежден лидер ЛДПР.

Сейчас один из самых популярных мошеннических сценариев — это кража данных и средств россиян, интересующихся февральской индексацией социальных пособий, сообщили в проекте «Мошеловка». Кроме того, в этом месяце участились случаи обмана клиентов банков под предлогом выплаты повышенного кешбэка за покупки на маркетплейсах. Также зафиксированы попытки мошенников получить доступ к персональным данным граждан, сообщая им о доставке подарков к 14 февраля.

Ранее россиян призвали не верить звонкам о долгах их родственников.
 
