Педагоги попросили не перекладывать на них обязанности родителей и спецслужб

В России решили обязать учителей следить за соцсетями и Telegram-каналами учащихся – такой эксперимент уже стартовал в Татарстане. Однако слежка за аккаунтами детей в интернете – это обязанность их родителей и сотрудников спецслужб, перекладывать эту работу на учителей нельзя, считает преподаватель физики Вадим Муранов. В беседе с 360.ru он подчеркнул, что просматривание страниц школьников учителями – это нарушение личных границ.

Муранов подчеркнул, что обязанность преподавателей – учить, а следить за детьми должны в первую очередь их родители. По его мнению, ситуации с нападениями учащихся на школы – это сигнал о том, что «общество больно», а такие инициативы, как слежка за соцсетями, – это лишь попытка убрать симптомы, но не вылечить болезнь.

«Учителя должны делать свою работу, учить детей интересно и с удовольствием, увлеченно. А когда тебя постоянно на что-то отвлекают, это получается все хуже и хуже, и дальше проблема нарастает как снежный ком», — подчеркнул педагог.

Он также напомнил, что прав на просмотр личных страниц детей у педагогов нет, отслеживать же подозрительные сообщения по ключевым словам могут спецслужбы, но точно не преподаватели. Кроме того, Муранов подчеркнул важность воздействия на детей информации из СМИ и соцсетей, подчеркнув, что сегодня 90% контента отражает темы насилия в том или ином ключе. По его мнению, в этом свете логичнее было бы поспешить с ограничениями соцсетей для детей до 14-15 лет, о которых давно заявляют в Госдуме.

«Решайте этот вопрос, в конце концов, во многих странах это уже решено. Технически сделать такое возможно совершенно спокойно — было бы желание», — заключил педагог.

Напомним, в Татарстане родителей минимум трех школ попросили отправить данные об аккаунтах ребенка, включая номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях. Ожидается, что подобные меры позволят оперативно выявлять подозрительный или запрещенный контент, что убережет школы от возможных ЧП. Уточняется, что за 2026 год произошло уже пять инцидентов со школьниками в Татарстане, Воронеже, Уфе и два случая в Красноярском крае. В 2025 году было зафиксировано 12 подобных случаев.

Ранее в Госдуме анонсировали «жесточайшие ограничения» в соцсетях.