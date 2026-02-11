Стрельбу в канадской школе могла устроить женщина

CBC: стрельбу в школе в Канаде могла устроить женщина с каштановыми волосами

Стрельбу в школе в канадской провинции Британская Колумбия могла устроить женщина. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что в оповещении местная полиция описывала подозреваемого как женщину с каштановыми волосами, одетую в платье.

11 февраля телеканал CBC News сообщил, что в старшей школе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба. Погибли не менее 10 человек, включая предполагаемого нападавшего. Двоих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Около 25 человек обратились в местный медцентр для осмотра.

На фоне случившегося премьер-министр Канады Марк Карни отложил поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

