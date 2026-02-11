Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Москвичей предупредили о первом дожде в 2026 году

Синоптик Позднякова: в Москве пройдет первый в 2026 году дождь
Александр Кряжев/РИА Новости

В предстоящие выходные в Москве ожидаются дожди с мокрым снегом. При этом после осадков температура в столице вновь понизится, что приведет к сильной гололедице. Об этом aif.ru сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Специалист отметила, что потепление придет в Москву в пятницу, 13 февраля. В этот день ожидается мокрый снег и дождь, а температура составит -3... +2°С. Такая погода сохранится и в субботу, 14 февраля.

По словам синоптика, в воскресенье, 15 февраля, воздух столичном регионе вновь станет холодным.

«В течение суток температура будет колебаться в пределах от 0°С до -5°С, что говорит о том, что выпавшие накануне осадки, дождь и мокрый снег, будут подмерзать, и поэтому в воскресенье будет довольно скользко. Если тротуары и дороги не убрать, то можно ждать сильную гололедицу», — предупредила она.

Эксперт добавила, что до четверга, 19 февраля, включительно в столице будут держаться отрицательные температуры.

Ранее синоптик рассказала, когда в Москве наступит климатическая весна.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!