В посольстве рассказали о работе российских авиалиний на Кубе

Самолеты авиалиний России продолжают заправляться на Кубе. Об этом рассказали РИА Новости в российском посольстве в Гаване на фоне топливного дефицита на острове.

«На данный момент борта российских авиакомпаний на Кубе заправляются», — говорится в сообщении.

Из российских авиакомпаний рейсы в различные города островного государства осуществляют «Россия» и «Нордвинд».

Накануне пресс-атташе посольства РФ на Кубе Вадим Моисеев сообщил, что около 3,5-4 тысяч российских туристов пребывают на острове, но пока никто из них не обращался за помощью на фоне сложной ситуацией с топливом на острове.

При этом СМИ писали, что россияне на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. Также на фоне энергокризиса туристов начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем с топливом на Кубе стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности и подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют в республику нефть. На этом фоне член конгресса США от Республиканской партии Карлос Гименес призвал туристов покинуть Кубу, «пока не стало слишком поздно».

Ранее сообщалось, что россияне отказываются от туров на Кубу.