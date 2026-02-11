Размер шрифта
В Петербурге во время похорон убитого девятилетнего Паши у его матери случилась истерика

КП: в Петербурге мать убитого Паши просила у него прощения на похоронах
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Петербурге семья попрощалась с девятилетним Пашей, которого нашли мертвым после жестокой расправы. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, церемония была закрытой, к месту захоронения допустили только родственников. Во время прощания они попросили открыть гроб.

Мать ребенка пережила «сильный эмоциональный срыв». Она просила Пашу простить ее. В этот момент рядом находилась бабушка ребенка, которая пыталась помочь родственнице, но та пришла в себя только после того, как вмешался муж.

По словам журналистов, все члены семьи с трудом держались на ногах и наблюдали за происходящим.

Тело мальчика нашли в водоеме Ломоносовского района Ленобласти спустя несколько дней поисков. Подозреваемым стал мужчина, в машину которого ребенок сел на парковке супермаркета.

Задержанного арестовали. Во время расследования выяснилось, что друг мальчика ходил в гости к мужчине.

Ранее юрист семьи убитого в Петербурге мальчика был судим за вовлечение подростков в проституцию.
 
