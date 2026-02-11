Размер шрифта
Отца убитого в Петербурге мальчика проверят на полиграфе

78.ru: в Петербурге отца убитого мальчика проверят на полиграфе
Telegram-канал Следком

В Петербурге специалисты проведут проверку показаний отца убитого девятилетнего мальчика, мужчине предстоит пройти полиграф. Об этом сообщает 78.ru.

По данным следствия, отец ребенка имеет психотип, который допускает возможность вступления в связь с несовершеннолетними. Мужчине придется проходить проверку на «детекторе лжи».

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что друг девятилетнего Паши Т. ходил в гости к обвиняемому в убийстве Жилкину. Подросток часто бывал в гостях у «дяди Пети», в один из визитов мужчина предложил ему почистить снег. Как отмечает 78.ru, ребенок почти не идет на контакт со следователями.

Убитого мальчика похоронили на Южном кладбище Петербурга, его родители не пришли на церемонию прощания.

Паша Т. вышел на прогулку и пропал 30 января, его тело нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. 2 февраля был задержан подозреваемый в убийстве ребенка, он признался в содеянном и заключен под стражу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее убийца девятилетнего мальчика из Петербурга мог заниматься съемкой детского порно.
 
