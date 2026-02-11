Размер шрифта
Общество

После стрельбы в Анапе открыли горячую линию психологической помощи

В Анапе после стрельбы в техникуме открыли горячую линию
Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Горячую линию психологической помощи открыли после стрельбы в Анапе. Об этом сообщает городская мэрия.

Работа психологов была организована по поручению главы города для помощи студентам, их родителям и преподавателям техникума. Консультации можно получить по телефону 8-86133-56926, а также лично по адресу на улице Парковой, дом №29. Специалисты будут принимать посетителей до 21:00.

Кроме того, сейчас психологи Минздрава работают с пострадавшими в медицинском учреждении. Также бригада специалистов дежурит в техникуме, чтобы оказывать помощь сотрудникам на месте.

Инцидент произошел в анапском индустриальном колледже. Молодой человек пришел в учебное заведение с ружьем и стал стрелять. В результате он успел ранить несколько человек. Нападавшего задержали специалисты Росгвардии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По данным Telegram-каналов, фигурант в своих соцсетях писал о других стрелках, совершавших подобные преступления.

Ранее в Красноярске ученица устроила поджог в школе, пострадали пять детей.
 
