Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Москвичам рассказали, какой погоды ждать после недолгой оттепели

Синоптик Циганков: после оттепели в Москву вновь вернется зима
Агентство «Москва»

В выходные в Москву придет кратковременная оттепель, после которой вновь вернется зима. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Циклон принесет долгожданное тепло уже завтра. Пик оттепели придется на пятницу, субботу и воскресенье — температура дневная поднимется до +2 в центре города», — рассказал специалист.

Однако, по его словам, уже в понедельник снежный покров начнет набирать новые сантиметры. Март тоже встретит горожан по-зимнему. Несмотря на календарь, весна в столицу пока не торопится, заключил синоптик.

По информации главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, потепление придет в Москву в пятницу, 13 февраля. В этот день ожидается мокрый снег и дождь, а температура составит -3... +2°С. Такая погода сохранится и в субботу, 14 февраля. В воскресенье же воздух в столичном регионе вновь начнет охлаждаться.

Ранее Москве предсказали рост числа сильных снегопадов в ближайшие десятилетия.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!