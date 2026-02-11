Москвичам рассказали, какой погоды ждать после недолгой оттепели

В выходные в Москву придет кратковременная оттепель, после которой вновь вернется зима. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Циклон принесет долгожданное тепло уже завтра. Пик оттепели придется на пятницу, субботу и воскресенье — температура дневная поднимется до +2 в центре города», — рассказал специалист.

Однако, по его словам, уже в понедельник снежный покров начнет набирать новые сантиметры. Март тоже встретит горожан по-зимнему. Несмотря на календарь, весна в столицу пока не торопится, заключил синоптик.

По информации главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, потепление придет в Москву в пятницу, 13 февраля. В этот день ожидается мокрый снег и дождь, а температура составит -3... +2°С. Такая погода сохранится и в субботу, 14 февраля. В воскресенье же воздух в столичном регионе вновь начнет охлаждаться.

Ранее Москве предсказали рост числа сильных снегопадов в ближайшие десятилетия.