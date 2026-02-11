Трех человек могли поджечь в подъезде жилого дома в Москве

Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в подъезде дома в Москве

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в подъезде дома на Митинской улице в Москве. Об этом пишет Агентство городских новостей (АГН) «Москва» со ссылкой на источник.

«В очаге возгорания на 17 этаже [обнаружено] тело погибшего, а также двое пострадавших», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, на лестничной клетке между 17 и 18 этажами найдены сгоревшие личные вещи. Источник допустил, что произошедшее может иметь криминальный характер, не исключается, что пострадавших могли поджечь. На место пожара выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств случившегося.

До этого мужчина выпал из окна во время пожара в многоэтажке на Пресненском Валу в Москве. Во время возгорания дым и огонь быстро распространились по этажам, поэтому люди вышли на балконы, также поступил и пострадавший. Выжил ли он и в каком состоянии находится, не сообщается.

По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Особенно интенсивное горение замечено на лестнице подъезда с первого по восьмой этаж. Из здания эвакуировали более десяти человек. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье мужчина изрезал собутыльников и поджег квартиру.