Россиян призвали защитить собак от догхантеров во время выгула

Владельцам собак важно принять превентивные меры и защитить своих питомцев от догхантеров, которые раскладывают повсюду смертельно опасный яд. Если животное все-таки успело что-то схватить и съесть на улице, важно срочно обращаться за помощью, предупредил в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Основной, базовый способ защиты собаки от ловушек с ядом – это обучение командам «Фу!», «Нельзя!» . По словам кинолога, это фундамент, с которого начинается воспитание щенка в раннем возрасте.

«Но важно, чтобы собака не боялась окрика, а видела в послушании выгоду, — подчеркнул Голубев. — Если питомца заинтересовало что-то на земле, не просто слегка одёрните его, а сразу предложите лакомство и бурно похвалите. Так отказ от сомнительного лакомства будет ассоциироваться с приятным поощрением от хозяина».

Также важно помнить, что использование поводка в условиях городской среды – это не ограничение для собаки, а также важный элемент её защиты. Если навык подчинения ключевым командам пока не сформирован, нужно использовать во время выгула намордник – лучше выбрать современную модель из мягкого, дышащего материала – это снизит уровень дискомфорта, и в то же время предотвратит попытки собаки что-то подобрать.

Если питомец все-таки съел опасное вещество, важно срочно обратиться в ветклинику, подробно описав врачу, как выглядел яд. Самостоятельная помощь может закончиться плохо – если непонятно, каким веществом отравилась собака, даже попытка вызвать рвоту может закончиться тем, что ей станет только хуже, заключил кинолог.

Ранее ветврач дал советы, которые помогут обезопасить собак от догхантеров.