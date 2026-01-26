Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Россиян призвали защитить собак от догхантеров во время выгула

Кинолог Голубев: во время выгула нужно защитить собаку от яда догхантеров
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Владельцам собак важно принять превентивные меры и защитить своих питомцев от догхантеров, которые раскладывают повсюду смертельно опасный яд. Если животное все-таки успело что-то схватить и съесть на улице, важно срочно обращаться за помощью, предупредил в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Основной, базовый способ защиты собаки от ловушек с ядом – это обучение командам «Фу!», «Нельзя!» . По словам кинолога, это фундамент, с которого начинается воспитание щенка в раннем возрасте.

«Но важно, чтобы собака не боялась окрика, а видела в послушании выгоду, — подчеркнул Голубев. — Если питомца заинтересовало что-то на земле, не просто слегка одёрните его, а сразу предложите лакомство и бурно похвалите. Так отказ от сомнительного лакомства будет ассоциироваться с приятным поощрением от хозяина».

Также важно помнить, что использование поводка в условиях городской среды – это не ограничение для собаки, а также важный элемент её защиты. Если навык подчинения ключевым командам пока не сформирован, нужно использовать во время выгула намордник – лучше выбрать современную модель из мягкого, дышащего материала – это снизит уровень дискомфорта, и в то же время предотвратит попытки собаки что-то подобрать.

Если питомец все-таки съел опасное вещество, важно срочно обратиться в ветклинику, подробно описав врачу, как выглядел яд. Самостоятельная помощь может закончиться плохо – если непонятно, каким веществом отравилась собака, даже попытка вызвать рвоту может закончиться тем, что ей станет только хуже, заключил кинолог.

Ранее ветврач дал советы, которые помогут обезопасить собак от догхантеров.
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+