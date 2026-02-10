В квартире главы подразделения НАБУ на Украине обнаружили «прослушку»

На Украине сообщили о «прослушке», найденной в квартире главы подразделения НАБУ

Специальная техника для прослушивания разговоров была найдена в квартире руководительницы подразделения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое расследует коррупцию в области обороны страны. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Центр противодействия коррупции.

«Сотрудники одного из правоохранительных органов установили специальное оборудование в квартире руководительницы подразделения НАБУ, которое расследует коррупцию в сфере обороны», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Глава НАБУ отметил, что в то же время неизвестные пытаются скомпрометировать НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). В свою очередь, руководитель САП Александр Клименко предположил, что «прослушка» могла быть установлена сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

10 ноября НАБУ развернуло масштабную спецоперацию, направленную на расследование коррупционных схем в энергетической сфере. Как заявили в ведомстве, расследование, длившееся полтора года, позволило собрать внушительную доказательную базу, включая порядка тысячи аудиозаписей. В числе ключевых подозреваемых фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Незадолго до начала обысков Миндич, считающийся «кошельком» украинского лидера, покинул территорию страны, воспользовавшись израильским паспортом.

Спустя две недели в квартире действующего на тот момент главы офиса президента Украины Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурирует в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госкорпорацерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает Тимура Миндича. На фоне коррупционного скандала Ермак подал в отставку.

