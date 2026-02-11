Размер шрифта
На Украине разрешили принудительную эвакуировать детей без согласия родителей

Депутаты Рады одобрили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей
Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает полиции принудительно эвакуировать детей из районов активных боевых действий без согласия родителей. Об этом сообщило МВД страны.

На сайте ведомства поясняется, что если населенный пункт находится в зоне активных боевых действий и родители отказываются от обязательной эвакуации детей, то национальная полиция имеет право в принудительном порядке вывозить несовершеннолетних в безопасные районы, где их передают органам опеки и попечительства.

5 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Киев начал эвакуировать население и предприятия города Запорожья на фоне продвижения российской армии к населенному пункту. По его словам, в городе уже эвакуированы многие частные предприятия и закрылись большинство торговых центров. Марочко добавил, что украинские военные в Запорожье находятся «под плотным огневым воздействием» Вооруженных сил РФ.

3 января вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 40 населенных пунктах Днепропетровской области. По его словам, данное решение приняли из-за сложной ситуации с безопасностью. Всего украинские власти намерены эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Днепропетровской области, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.

