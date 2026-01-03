Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

На Украине эвакуируют жителей 40 населенных пунктов Днепропетровской области

В Днепропетровской области власти эвакуируют 2463 ребенка
Киевская областная военная администрация

Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 40 населенных пунктах Днепропетровской области. Об этом рассказал вице-премьер Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram-канале.

По его словам, данное решение приняли из-за сложной ситуации с безопасностью. Всего украинские власти намерены эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Днепропетровской области, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области

«В Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из четырех населенных пунктов двух общин. В Днепропетровской эвакуируют 2463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти общин», — уточнил Кулеба.

В конце ноября бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинские власти обсуждают возможность эвакуации людей из Киева, Харькова и Одессы из-за рисков отсутствия отопления зимой. При таком развитии событий, пояснил политик, может перестать функционировать вся городская инфраструктура.

Ранее в Черниговской области Украины объявили обязательную эвакуацию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556093_rnd_3",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+