На Украине эвакуируют жителей 40 населенных пунктов Днепропетровской области

Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 40 населенных пунктах Днепропетровской области. Об этом рассказал вице-премьер Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram-канале.

По его словам, данное решение приняли из-за сложной ситуации с безопасностью. Всего украинские власти намерены эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Днепропетровской области, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области .

«В Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из четырех населенных пунктов двух общин. В Днепропетровской эвакуируют 2463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти общин», — уточнил Кулеба.

В конце ноября бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинские власти обсуждают возможность эвакуации людей из Киева, Харькова и Одессы из-за рисков отсутствия отопления зимой. При таком развитии событий, пояснил политик, может перестать функционировать вся городская инфраструктура.

Ранее в Черниговской области Украины объявили обязательную эвакуацию.