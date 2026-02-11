Пособник покушения на генерала Алексеева сотрудничает со следствием

Пособник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин сотрудничает со следствием и дает признательные показания на других фигурантов дела. Об этом этом заявил адвокат обвиняемого, передает ТАСС.

«Васин дает показания в отношении других фигурантов уголовного дела. Он сотрудничает со следствием», — заявил адвокат.

По данным следствия, покушение на генерала было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Мужчина выстрелил в Алексеева не менее трех раз, а после скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали в одну из московских больниц, 7 февраля он пришел в сознание.

Исполнителем покушения оказался Любомир Корба — гражданин РФ украинского происхождения. После содеянного он улетел из России в ОАЭ. 8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали его в РФ. Также в Москве задержали соучастника преступления Виктора Васина, а их сообщница скрылась на Украине. Она объявлена в розыск.

В СК сообщили, что Корба был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в Тернополе. Мужчина прошел стрелковую подготовку и был проинструктирован в Киеве, после его направили в Россию. Обвиняемый за ежемесячное денежное вознаграждение следил за Алексеевым. В случае успешного покушения на генерал-лейтенанта СБУ обещало выплатить исполнителю $30 тысяч.

Ранее Корба в ходе допроса полностью признал свою вину.