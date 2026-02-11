Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Путин удостоил двух россиянок звания «Мать-героиня»

Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительницам Московской и Брянской областей
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Мать-героиня» жительницам Московской и Брянской областей Инне Данильченко и Ольге Ипполитовой. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Данильченко Инне Рувимовне, Московская область; Ипполитовой Ольге Сергеевне, Брянская область», — говорится в документе.

Из указа следует, что Путин также наградил семьи Резановых из Калининградской области и Козиных из Ивановской области орденом «Родительская слава». Помимо этого, 16 семей из Воронежской, Свердловской, Московской, Новосибирской областей, а также из республик Коми, Тыва, Карелия и Ямало-Ненецкого автономного округа удостоились медалей ордена «Родительская слава».

В декабре Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Дагестана Мисиди Шамхаловой, которая одна воспитывает десять детей. Женщина осталась вдовой, она была вынуждена воспитывать девятерых дочерей и сына. Жительница республики работала на рынке, обеспечивая свою семью.

Ранее в России утвердили ежемесячное обеспечение для матерей-героинь.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!