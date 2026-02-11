Путин удостоил двух россиянок звания «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Мать-героиня» жительницам Московской и Брянской областей Инне Данильченко и Ольге Ипполитовой. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Данильченко Инне Рувимовне, Московская область; Ипполитовой Ольге Сергеевне, Брянская область», — говорится в документе.

Из указа следует, что Путин также наградил семьи Резановых из Калининградской области и Козиных из Ивановской области орденом «Родительская слава». Помимо этого, 16 семей из Воронежской, Свердловской, Московской, Новосибирской областей, а также из республик Коми, Тыва, Карелия и Ямало-Ненецкого автономного округа удостоились медалей ордена «Родительская слава».

В декабре Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Дагестана Мисиди Шамхаловой, которая одна воспитывает десять детей. Женщина осталась вдовой, она была вынуждена воспитывать девятерых дочерей и сына. Жительница республики работала на рынке, обеспечивая свою семью.

Ранее в России утвердили ежемесячное обеспечение для матерей-героинь.