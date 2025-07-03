В России утвердили ежемесячное обеспечение для матерей-героинь

Мишустин: россиянки со званием «мать-героиня» с пенсией будут получать 36,5 тыс.

Россиянки со званием «мать-героиня» вместе с пенсией будут получать ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тыс. рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Каждая женщина со званием «Мать-героиня» одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысяч рублей», — заявил он.

По словам Мишустина, матери-героини, которым поступает пенсия, смогут получить средства и за текущий год в первом полугодии 2026 года. Кроме того, он добавил, что средства будут индексироваться ежегодно.

До этого «Парламентская газета» писала, что в РФ в 2026 году планируют пересчитать страховой стаж матерей и увеличить выплаты тем, кто имеет пять и более детей. По ее данным, нововведение затронет и тех женщин, которые уже вышла на пенсию, в общей сложности стаж пересчитают почти 400 тыс. россиянок.

В начале июня кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что размер материнского капитала в 2026 году может достичь 738 585,64 рубля на первого ребенка и 237 427,80 рубля — на второго, если за первого были получены выплаты.

Ранее в Госдуме не поддержали идею увеличить маткапитал для молодых матерей.