Премьер Канады отложил поездку на Мюнхенскую конференцию после стрельбы в школе

Премьер Канады Карни отменил поездку в ФРГ после стрельбы в школе

Премьер-министр Канады Марк Карни отложил поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности после стрельбы в школе в провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на заявление канцелярии премьера.

Политик также отложил объявление по вопросам обороны в Галифаксе (провинция Новая Шотландия) 11 февраля.

11 февраля телеканал CBC News сообщил, что в старшей школе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба. Погибли не менее 10 человек, включая предполагаемого нападавшего. Двоих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Около 25 человек обратились в местный медцентр для осмотра.

6 февраля похожий инцидент произошел в частной гимназии в Баку. Обучающийся лицея пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и выстрелил в 28-летнюю учителя математики.

Ранее психолог рассказала, почему дети стали чаще нападать на школы.