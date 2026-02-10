Размер шрифта
В посольстве назвали число находящихся на Кубе россиян

Посольство: до 4 тысяч россиян находятся на Кубе, за помощью не обращались
Natacha Pisarenko/AP

Около 3,5-4 тысяч туристов из России пребывают в настоящее время на Кубе, но пока никто из них не обращался в российское посольство за помощью на фоне сложной ситуацией с топливом на острове. Об этом сообщил пресс-атташе дипмиссии Вадим Моисеев в интервью Первому каналу.

Дипломат подчеркнул, что в случае обращений о помощи со стороны российских граждан диппредставительство обязательно окажем содействие.

До этого стало известно, что несколько тысяч российских туристов на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. Также на фоне энергокризиса россиян начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем с топливом на Кубе стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности и подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют в республику нефть. На этом фоне член конгресса США от Республиканской партии Карлос Гименес призвал туристов покинуть Кубу, «пока не стало слишком поздно».

Ранее сообщалось, что россияне отказываются от туров на Кубу.
 
