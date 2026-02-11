Размер шрифта
Патриарх Кирилл наградил главу ФСИН орденом

Патриарх Кирилл наградил главу ФСИН Гостева орденом князя Даниила Московского
Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Кирилл поздравил главу ФСИН Аркадия Гостева с 65-летием и наградил его орденом благоверного князя Даниила Московского II степени. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Во внимание к Вашим трудам и в связи с празднуемой датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Даниила Московского (II степени)», — говорится в поздравительном письме.

Глава РПЦ отметил, что Гостев своими трудами вносит важный вклад в обеспечение законности в российском обществе и стремится прилагать усилия по улучшению условий содержания заключенных и соблюдения их прав.

Патриарх добавил, что благодаря соработничеству ФСИН и церкви люди, находящиеся в местах лишения свободы, имеют возможность посещать богослужения и участвовать в таинствах.

В декабре прошло года патриарх Кирилл наградил официального представителя МИД России Марию Захарову орденом благоверного великого князя Александра Невского II степени.

В ноябре предстоятель РПЦ наградил губернатора Кемеровской области Илью Середюка орденом преподобного Сергия Радонежского II степени.

Ранее патриарх Кирилл выразил надежду, что его вспоминают добром на Украине.
 
