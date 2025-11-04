Патриарх Кирилл выразил надежду, что его вспоминают добром на Украине

Кирилл: думаю, большинство батюшек на Украине сохраняют добрую память обо мне

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live» выразил надежду, что на Украине священнослужители вспоминают его добром.

Глава Русской православной цервки (РПЦ) рассказал, что когда был ректором Ленинградской духовной академии, то обучал многих семинаристов, которые впоследствии стали батюшками на западной Украине.

«И сейчас большинство батюшек, особенно на Западной Украине — в Тернопольской, Львовской областях, я думаю, сохраняют добрую память о патриархе», — сказал он.

Кирилл добавил, что молится за Украину и любит украинский народ, который для него очень близок.

4 ноября патриарх заявил, что РПЦ оказывает канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую подвергает гонениям Киев, необходимую поддержку по церковной линии.

В октябре эксперты из Управления верховного комиссара ООН по правам человека выразили беспокойство в связи с гонениями на УПЦ, которые ограничивают свободу вероисповедания и религиозной практики.

Ранее в РПЦ заявили об угрозе из-за неоязычества в рядах ВСУ.