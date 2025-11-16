Патриарх Кирилл наградил губернатора Кузбасса орденом Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил губернатора Кемеровской области — Кузбасса Илью Середюка с 50-летием и наградил его орденом преподобного Сергия Радонежского II степени. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

В поздравительном послании патриарх отметил, что Середюк за годы работы на ответственных должностях заслужил уважение жителей региона. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество епархий Кузбасской митрополии и местных властей, подчеркнув важность совместной работы в сфере патриотического воспитания молодежи и укрепления традиционных ценностей. Патриарх пояснил, что награда вручена «во внимание к трудам» губернатора и по случаю его юбилея.

Глава РПЦ пожелал Середюку крепких сил, бодрости духа и мира, отметив, что желает ему помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на благо страны.

На прошлой неделей патриарх Кирилл вручил заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву высокую награду – орден благоверного князя Димитрия Донского I степени.

Ранее патриарх Кирилл выразил надежду, что его вспоминают добром на Украине.