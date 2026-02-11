Размер шрифта
Врач назвал причину постоянного насморка на морозе

Врач Зайцев: нарушение работы носовых раковин приводит к насморку на морозе
Нарушение работы нижних носовых раковин, отвечающих за адаптацию дыхательных путей к изменениям температуры и влажности воздуха, может приводить к заложенности и повышенному выделению слизи на холоде. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель ЛОР-клиники Доктора Зайцева, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Он отметил, что в этом случае сосудосуживающие капли не решат проблему, а только усугубят ее. Врач пояснил, что такие средства нарушают естественный клапанный механизм дыхания.

«Решением проблемы становится малая хирургическая операция, которая проводится амбулаторно под местной анестезией и занимает около часа. В толще носовой раковины формируется небольшой рубец, возвращающий ей необходимый тонус. Процедура переносится легко, не требует разрезов и длительного восстановления, а эффект сохраняется на многие годы», — рассказал Зайцев.

По его словам, лучше не откладывать процедуру, поскольку со временем ситуация может ухудшиться.

Врач-отоларинголог Дарья Харина до этого говорила, что причиной постоянной заложенности носа в зимний период могут выступать холод и сухость воздуха. Она отметила, что в это время слизистая может так реагировать на физические раздражители в виде холодного воздуха и ветра. Из-за этого на улице может появиться легкий насморк. При этом в теплом помещении состояние нормализуется, уточнила врач.

Ранее были названы неожиданные причины заложенности носа.
 
