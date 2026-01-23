Размер шрифта
Общество

Врач раскрыла, чем вызвана постоянная заложенность носа зимой

Врач Харина: холод может вызвать постоянную заложенность носа зимой
Причиной постоянной заложенности носа в зимний период могут выступать холод и сухость воздуха. Об этом «Москве 24» рассказала врач-отоларинголог Дарья Харина.

Она отметила, что в это время слизистая может так реагировать на физические раздражители в виде холодного воздуха и ветра. Из-за этого на улице может появиться легкий насморк. При этом в теплом помещении состояние нормализуется, уточнила врач.

«Сухость воздуха зимой также может вызывать заложенность носа: на слизистой оболочке образуются корочки, затрудняющие свободное дыхание. В данном случае помогают увлажняющие спреи с морской водой. Их можно применять без назначения врача, но капать советую не более пяти раз в день, чтобы не вымывать микрофлору носоглотки», — отметила Харина.

Она также посоветовала использовать в квартире увлажнитель воздуха, чтобы облегчить состояние.

Эксперт ГУТА КЛИНИК, врач-отоларинголог-хирург Алеся Шаповалова рассказала «Газете.Ru», что сосудосуживающие капли — это одно из самых популярных средств для облегчения дыхания при насморке, однако их длительное использование может привести к серьезным проблемам, включая медикаментозный ринит.

Ранее сообщалось, что очищение носа пальцами может травмировать хрящевую ткань.

