В России предложили не включать в отпуск выходные дни

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Об этом, ссылаясь на направленный в правительство России законопроект, сообщает РИА Новости.

В настоящее время продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней, в том числе и выходных. Поэтому, указал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отпуск фактически «съедает» выходные дни, которые по закону и так положены каждому трудящемуся.

Авторы законопроекта отметили, что реализация инициативы позволит работникам использовать гарантированные 28 дней отпуска, а также дополнительные оплачиваемые отпускные дни более рационально и с большей пользой для себя. По их мнению, это в полной мере будет соответствовать целям трудового законодательства и принципам социального государства.

