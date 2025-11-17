На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили не включать в отпуск выходные дни

Депутаты от ЛДПР предложили не включать выходные в число отпускных дней
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Об этом, ссылаясь на направленный в правительство России законопроект, сообщает РИА Новости.

В настоящее время продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней, в том числе и выходных. Поэтому, указал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отпуск фактически «съедает» выходные дни, которые по закону и так положены каждому трудящемуся.

Авторы законопроекта отметили, что реализация инициативы позволит работникам использовать гарантированные 28 дней отпуска, а также дополнительные оплачиваемые отпускные дни более рационально и с большей пользой для себя. По их мнению, это в полной мере будет соответствовать целям трудового законодательства и принципам социального государства.

16 ноября сообщалось, что двум категориям россиян могут предоставить дополнительный отпуск.

Ранее детский омбудсмен предложила сократить летние каникулы.

