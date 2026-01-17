В Госдуме назвали отрасли российской экономики с быстрорастущими зарплатами

Отрасли экономики с растущими опережающими темпами зарплатами это IT, добыча полезных ископаемых и финансовый сектор, рассказала «Ленте.ру» депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

«Есть отрасли экономики, в которых заработная плата растет опережающими темпами. Это связано с востребованностью профессий», — подчеркнула парламентарий.

Бессараб отметила, что если брать рост зарплат по данным статистики, то по показателям на октябрь 2025 года в России наблюдался рост реального сектора экономики на 6,1%.

«У нас было повышение с 1 октября 2025 года для бюджетников на 7,6%. Если посмотрим на 1 января 2026 года, то минимальный размер оплаты труда вырос с 22 тыс до 27 тыс рублей», — привела данные депутат Госдумы.

Бессараб уточнила, что d результате повышения зарплат бюджетникам с самым низким тарифным разряом выросли заработные платы 4,5 млн россиян.

