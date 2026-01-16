В Госдуме объяснили, кого работодатели будут отправлять к психиатру

Обязанность работодателей направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование – это необходима мера защиты россиян. В силу требование вступит, если в ходе медосмотра возникнет подозрение на наличие у работника психического расстройства, объяснила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

Новый порядок об обязанности работодателя вовремя направить сотрудника к психиатру вступит в силу в начале весны. До сих пор требования по психиатрическим медосвидетельствованиям уже действовали в отношении отдельных категорий работников – например, для водителей, работников общепита, педагогов. Теперь работодатель должен будет направить сотрудника к психиатру, если во время медосмотра появились подозрения в его ментальном здоровье, отметила Бессараб.

«В этом случае работодатель обязан направить на психологическое медосвидетельствование те категории работников, которые были упомянуты, — пояснила она. — Мы хотим, чтобы наших детей обучали вменяемые педагоги. Еще раз подчеркну — всех работающих россиян отправлять на психологическое освидетельствование не будут. Только отдельные категории».

Напомним, нормы относительно обязанности работодателя направлять сотрудников к психиатру вступят в силу 1 марта. По результатам психиатрического освидетельствования работника могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работ. Процедура включает в себя прием врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза в психиатрии, а также психопатологическое обследование.

