«Шереметьево» купило «Домодедово»

Торги по продаже «Домодедово» выиграла дочерняя структура «Шереметьево». Об этом сообщил источник «Ведомостей».

Как говорится в сообщении, начальная цена за объект составляла 132,3 млрд рублей, хотя до этого эксперты оценивали коммерчески оправданную стоимость аэропорта в сумму от 20 до 90 млрд рублей, отмечает издание.

На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово», а также рядом связанных с ним компаний.

Накануне был завершен прием заявок на участие в торгах. Для претендентов размер задатка составлял 26,5 млрд рублей.

До этого об участии в повторном аукционе по продаже аэропорта Домодедово заявляли структуры Шереметьево.

20 января аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся — единственный претендент не был допущен.

Ранее стало известно, что бывший владелец Домодедово хочет вернуть аэропорт в свою собственность.