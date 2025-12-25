В «Росатоме» объяснили продолжающиеся обстрелы ВСУ Энергодара

Продолжающиеся обстрелы береговой линии города Энергодар в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлены на запугивание коллектива Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом РИА Новости заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Никакого военно-политического смысла в этих обстрелах нет. Это просто постоянные попытки расшатать ситуацию, запугать людей, нервировать коллектив. А это, в свою очередь, крайне отрицательно влияет на собственно безопасность станции», — сказал глава госкорпорации.

Лихачев добавил, что сотрудники ЗАЭС должны работать в спокойной обстановке. По его словам, украинские войска обстрелами хотят добиться расшатывания морального духа работников станции.

22 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что житель Энергодара получил ранение в результате атаки со стороны ВСУ. По его словам, мужчину 1948 года рождения доставили в больницу, где ему была оказана вся необходимая помощь. Пострадавший находился в стабильном состоянии, добавил глава региона.

