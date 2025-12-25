На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Росатоме» объяснили продолжающиеся обстрелы ВСУ Энергодара

Лихачев: обстрел ВСУ Энергодара направлен на запугивание коллектива ЗАЭС
true
true
true
close
РИА Новости

Продолжающиеся обстрелы береговой линии города Энергодар в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлены на запугивание коллектива Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом РИА Новости заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Никакого военно-политического смысла в этих обстрелах нет. Это просто постоянные попытки расшатать ситуацию, запугать людей, нервировать коллектив. А это, в свою очередь, крайне отрицательно влияет на собственно безопасность станции», — сказал глава госкорпорации.

Лихачев добавил, что сотрудники ЗАЭС должны работать в спокойной обстановке. По его словам, украинские войска обстрелами хотят добиться расшатывания морального духа работников станции.

22 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что житель Энергодара получил ранение в результате атаки со стороны ВСУ. По его словам, мужчину 1948 года рождения доставили в больницу, где ему была оказана вся необходимая помощь. Пострадавший находился в стабильном состоянии, добавил глава региона.

Ранее в Совфеде раскритиковали идею трехстороннего управления Запорожской АЭС.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами