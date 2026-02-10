Депутатов призвали озаботиться нехваткой банков для заморозки половых клеток

Онкологи в России уже объясняют пациентам вопросы фертильности и заморозки половых клеток перед проведением терапии – дополнительных требований к врачам в этом направлении не требуется. В то же время стоит подумать над тем, что в регионах не хватает банков для консервации клеток, заявил врач-онколог высшей категории доктор медицинских наук профессор Игорь Долгополов в беседе с 360.ru.

Так он прокомментировал запрос к Минздраву от депутата Госдумы Ксении Горячевой. Она призвала обязать онкологов перед началом лечения сообщать пациентам о методах сохранения половых клеток, подчеркнув, что после химио- или лучевой терапии пациенты часто сталкиваются со сложностями, когда хотят завести детей. Долгополов отметил, что такая программа действует уже десять лет, онкологи перед лечением обязательно обсуждают с пациентами эти вопросы.

«Если депутаты не знают, то это давно свершившийся факт, который включен в систему гарантий и оплачивается государством», — подчеркнул врач.

При этом он отметил, что, вместо подобных инициатив, членам парламента стоит подумать над увеличением количества банков для консервации клеток в регионах. Сегодня при желании пациентов позаботиться об этом часто направляют в Москву в силу отсутствия возможностей в субъектах страны, подчеркнул онколог.

Кроме того, важно учитывать сложности с забором половых клеток у женщин, отметил Долгополов. Перед процедурой пациентку нужно в течение трех недель стимулировать введением гормонов, а лечение потом они должны начать в срок до 14 дней. Важно учитывать вопросы экстренности проведения терапии, а также возможности регионов, заключил врач.

Напомним, обращение по поводу заморозки половых клеток онкопациентов Горячева направила главе Минздрава Михаилу Мурашко. Она призвала внести изменения в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи по профилю «Онкология». По словам депутата, она часто получает обращения от людей, после лечения узнавших, что они могли сохранить возможность иметь детей, но не получили необходимую информацию своевременно.

