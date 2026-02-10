Размер шрифта
На юге Украины произошел пожар на объекте энергетики

В Одесской области загорелся объект энергетической инфраструктуры
ГСЧС Украины

Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региональной администрации Олег Кипер.

«Зафиксировано повреждение объекта энергетики, возник пожар», — сообщил чиновник.

Он уточнил, что поврежденное сооружение расположено на юге региона.

По словам Кипера, в трех общинах Одесской области произошло частичное отключение света. В связи с этим объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание от генераторов.

9 февраля более 80 тыс. абонентов в Нововолынской общине Волынской области Украины остались без света после взрывов. Мэр Нововолынска Борис Карпус рассказал, что вода в городе подавалась от электросети. При этом очистные сооружения и ряд котельных работали на генераторах.

В тот же день директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что 1170 многоэтажных домов в Киеве остались без отопления до конца зимы. Свет в этих зданиях работает не более 18 часов в сутки. Речь идет о строениях, которые зависят от разрушенной обстрелом Дарницкой теплоэлектроцентрали. Как отметил мэр украинской столицы Виталий Кличко, ремонт объекта займет как минимум два месяца.

Ранее жители города на юго-востоке Украины остановили движение машин из-за отсутствия света.
 
