После самоубийства жены миллиардера Галицкого проведена судмедэкспертиза

После гибели бывшей супруги миллиардера Александра Галицкого Алии в подмосковном изоляторе временного содержания (ИВС) была проведена судебно-медицинская экспертиза. Об этом РИА Новости со ссылкой на адвоката Галицкой Дмитрия Емельянова.

По его словам, следователь также дал разрешение на захоронение женщины, ее похоронят в ближайшее время.

8 февраля Галицкая покончила с собой в ИВС в Истре. Накануне гибели ее арестовали по делу о вымогательстве у экс-супруга: по версии следствия, женщина угрожала обнародовать компромат на него и требовала $150 млн.

Галицкая и ее супруг банкир, один из основателей венчурного фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий расстались в марте 2025 года, у них две дочери — обе имеют гражданство России и США. Брак Галицких был зарегистрирован в 2010 году в американском штате Невада, а решение о его расторжении принял Верховный суд Калифорнии. При этом банкир утверждает, что женаты они не были: по его словам, Галицкая — мать его детей, но никогда не была ему супругой. Адвокат банкира Анна Бутырина заявила, что фамилию женщина поменяла по собственной инициативе.

В ИВС Галицкая оставила предсмертную записку, в которой обвинила в случившемся бывшего мужа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

