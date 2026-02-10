На Сахалине произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на севере Сахалина. Об этом рассказала в интервью РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, эпицентр подземных толчков зарегистрировали в 11:07 (04:07 по московскому времени) в 3 км северо-восточнее села Усково в Тымовском районе. Очаг залегал на глубине 7 км.

Землетрясение силой до 4 баллов ощутили в поселке Тымовском, уточнила сейсмолог.

В пресс-службе ГУМС по Сахалинской области сообщили, что подземные толчки силой до 5 баллов ощутили в поселке городского типа Тымовское и селах Молодежное, Чир-Унвд, Славы, Адо-Тымово, Арги-Паги и Воскресеновка. Там добавили, что в настоящее время все службы работают в штатном режиме, специалисты обследуют жилые дома, социально значимые объекты и ЖКХ.

По предварительным данным, никто не пострадал.

8 февраля на севере Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Оно произошло утром в 11:06 по местному времени (3:06 мск), при этом эпицентр располагался в 50 км от села Сабо в Охинском районе. В Сахалинском филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» рассказали, что жители Охинского района могли ощутить подземные толчки силой до трех баллов.

Ранее землетрясение произошло в 232 км от Петропавловска-Камчатского.