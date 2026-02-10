Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

На Сахалине произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тымовском районе Сахалина
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на севере Сахалина. Об этом рассказала в интервью РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, эпицентр подземных толчков зарегистрировали в 11:07 (04:07 по московскому времени) в 3 км северо-восточнее села Усково в Тымовском районе. Очаг залегал на глубине 7 км.

Землетрясение силой до 4 баллов ощутили в поселке Тымовском, уточнила сейсмолог.

В пресс-службе ГУМС по Сахалинской области сообщили, что подземные толчки силой до 5 баллов ощутили в поселке городского типа Тымовское и селах Молодежное, Чир-Унвд, Славы, Адо-Тымово, Арги-Паги и Воскресеновка. Там добавили, что в настоящее время все службы работают в штатном режиме, специалисты обследуют жилые дома, социально значимые объекты и ЖКХ.

По предварительным данным, никто не пострадал.

8 февраля на севере Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Оно произошло утром в 11:06 по местному времени (3:06 мск), при этом эпицентр располагался в 50 км от села Сабо в Охинском районе. В Сахалинском филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» рассказали, что жители Охинского района могли ощутить подземные толчки силой до трех баллов.

Ранее землетрясение произошло в 232 км от Петропавловска-Камчатского.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!