Общество

Продавцы пожаловались на мошеннические схемы с повреждениями техники

«Коммерсантъ»: мошенники намеренно портят технику ради выплат через суд
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейшие торговые сети обратились к председателю Верховного суда с просьбой навести единообразие в применении закона о защите прав потребителей — помогая пресечь массовые злоупотребления и многомиллионные иски. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным ритейлеров, отсутствие единой судебной практики привело к появлению организованных групп, которые намеренно выводят из строя купленную технику, а затем через суды в «удобных» регионах взыскивают с продавцов крупные компенсации. В обращении, направленном председателю Верховного суда Игорь Краснов, компании просят разъяснить спорные нормы для формирования единого подхода.

Как утверждают участники рынка, чаще всего подобные иски подаются в судах Самарская область, Саратовская область, а также в Республика Башкортостан и Республика Татарстан. По оценкам бизнеса, на Поволжье приходится до 80% всех подобных дел в стране, а совокупный ежегодный ущерб исчисляется миллиардами рублей.

Эксперты отмечают, что речь идет о так называемом forum shopping — ситуации, когда истцы целенаправленно выбирают суды с наиболее выгодной для себя практикой. Это явление на рынке называют «потребительским экстремизмом» и указывают, что проблема существует уже более 25 лет.

В общественных организациях признают наличие преступных схем, однако подчеркивают, что борьба с ними должна вестись точечно — через уголовное преследование конкретных групп, без ущемления прав добросовестных покупателей.

Ранее с февраля ввели ограничения на взыскание средств с продавцов без предварительной проверки товаров.
 
