Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

На Камчатке педофил получил 14 лет за связь с четырехлетней племянницей

Жителя Камчатки приговорили к 14 годам за сексуальные преступления против детей
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя по делу о сексуальном насилии над двумя малолетними родственницами. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда в официальном Telegram-канале.

По информации следствия, в сентябре 2013 года, 40-летний подсудимый, находясь в квартире с 10-летней девочкой, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Через 11 лет, в ноябре 2024 года, он надругался над своей четырехлетней племянницей.

Суд признал мужчину виновным по двум эпизодам статьи 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, фигурант обязан выплатить потерпевшим по 300 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Как уточнили в пресс-службе суда, подсудимый с предъявленным обвинением не согласился, однако его вина была полностью доказана.

В конце января стало известно, что в Санкт-Петербурге педофила спустя 26 лет будут судить за надругательство над ребенком. Инцидент произошел в апреле 1999 года в подъезде одного из домов по Свечному переулку. Злоумышленник представился ребенку «врачом» и надругался над малолетней, а после содеянного скрылся с места преступления.

Ранее житель Владимирской области изнасиловал 12 школьниц, заманив их к себе домой.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!