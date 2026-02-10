На Камчатке педофил получил 14 лет за связь с четырехлетней племянницей

Жителя Камчатки приговорили к 14 годам за сексуальные преступления против детей

В Петропавловске-Камчатском суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя по делу о сексуальном насилии над двумя малолетними родственницами. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда в официальном Telegram-канале.

По информации следствия, в сентябре 2013 года, 40-летний подсудимый, находясь в квартире с 10-летней девочкой, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Через 11 лет, в ноябре 2024 года, он надругался над своей четырехлетней племянницей.

Суд признал мужчину виновным по двум эпизодам статьи 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, фигурант обязан выплатить потерпевшим по 300 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Как уточнили в пресс-службе суда, подсудимый с предъявленным обвинением не согласился, однако его вина была полностью доказана.

В конце января стало известно, что в Санкт-Петербурге педофила спустя 26 лет будут судить за надругательство над ребенком. Инцидент произошел в апреле 1999 года в подъезде одного из домов по Свечному переулку. Злоумышленник представился ребенку «врачом» и надругался над малолетней, а после содеянного скрылся с места преступления.

Ранее житель Владимирской области изнасиловал 12 школьниц, заманив их к себе домой.