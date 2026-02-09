В Карелии женщина ушла погулять после службы и пропала

Женщина из Екатеринбурга пропала во время пребывания на Валааме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

36-летняя екатеринбурженка по имени Наталья исчезла 2 февраля. По данным полиции, она отправилась на вечернюю службу, после которой ушла в неизвестном направлении.

«В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых задействованы порядка 150-200 человек, включая сотрудников МВД, спасателей и волонтеров», – сообщается в публикации.

На месте работают специалисты с собаками, для поисков задействовали квадрокоптеры.

Как рассказала знакомая, Наталья пропала после утренней службы. Знакомая не исключает, что женщина могла отправиться на прогулку без сопровождения, так как любила отдыхать в одиночестве.

«Когда стало понятно, что она пропала, братья пошли по ее следам на снегу. Они вели к Никольскому скиту и обрывались там», – рассказала знакомая.

Женщина добавила, что около полугода назад Наталья приехала на послушание, но в итоге осталась. Она занималась уборкой и следила за подсвечниками.

