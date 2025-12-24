На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп хочет аннулирования лицензий у телеканалов, критикующих его

Трамп выступил за отзыв лицензий у телеканалов, критикующих его
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы лицензии американских телеканалов, настроенных к нему «негативно», были аннулированы. Об этом он заявил на своей странице в Truth Social.

«Если новостные выпуски телеканалов и их вечерние шоу почти на 100% настроены негативно по отношению к президенту Дональду Трампу, движению MAGA (Make America Great Again) и Республиканской партии, разве их крайне ценные лицензии на вещание не должны быть аннулированы? Я бы сказал — да!» — написал он.

По его словам, ведущих вечерних шоу на телеканалах CBS, ABC и NBC объединяет «отсутствие таланта, высокие зарплаты и крайне низкие рейтинги».

В декабре президент Соединенных Штатов обратился в суд с иском против британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си, обвиняя ее в преднамеренном искажении его высказываний в документальном фильме Panorama на телеканале в 2024 году. Общая сумма его претензий к корпорации составляет $10 млрд.

Ранее Белый дом запустил виртуальный зал позора пойманных на ложных новостях СМИ.

