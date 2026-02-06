«Вы ищете эти ответы и находите». За что президент России наградил молодых ученых

В Кремле накануне Дня российской науки президент России Владимир Путин вручил премии в области науки и инноваций семи молодым ученым. Среди отмеченных работ — атомные источники питания для космоса, технологии извлечения лития, исследования бактериального иммунитета и фундаментальные открытия в математике. Лауреаты рассказали «Газете.Ru», как и зачем становятся учеными, с какими трудностями сталкиваются сегодня и почему над задачами мирового масштаба продолжают работать в России.

«Залог великих открытий»

По словам президента России Владимира Путина, все научное сообщество России выбрало достойное дело – служение прогрессу. Во время церемонии вручения премии он также подчеркнул, что в увлеченности, неутолимом поиске новых знаний – залог великих открытий, от которых во многом зависит развитие и процветание России.

В своей речи, где он пожелал успехов исследователям в их деятельности, Владимир Путин отметил, что в научной сфере за каждым большим достижением и прорывом стоит не только настойчивый труд и таланты ученого, но еще и сильные научные школы. На прочном фундаменте, который заложили ученые XX–XXI веков, подчеркнул президент, строятся современные исследования, обеспечивается преемственность научного поиска, воспитания и становления новых поколений исследователей.

В диалоге ведущих исследователей и их учеников, по его словам, рождаются новые передовые идеи и научные направления, формируется ответственность за страну, чувство сопричастности ее судьбе. Президент подчеркнул, что всем лауреатам присущ дух первопроходцев: «Вы не боитесь вопросов, на которые пока нет ответов. Вы ищете эти ответы и находите. Вы ищете, находите решение и нацелены на достижение задач национального, мирового масштаба».

«Работать в науке тяжело, но интересно»

Коллективную президентскую премию за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов получили Александр Аникин из Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара и Павел Мосеев из Фарматома.

Они вместе разработали и подготовили к внедрению технологии изготовления источников бета-излучения, содержащих тритий, и бета-вольтаических источников электроэнергии («атомных батареек») на их основе. Это новые автономные источники питания со сроком службы более 15 лет, которые можно эксплуатировать в экстремальных условиях при широком интервале температур (от -50 до +100 °C) и давлений.

Благодаря работе молодых ученых, сделанной по заказу «Роскосмоса», были подобраны условия для использования трития в составе «атомных батареек» и получены источники бета-излучения, которые по мощности излучения превосходят все известные отечественные и зарубежные аналоги. Они могут применяться в беспилотном, самолето- и ракетостроении, а в сложных климатических условиях способны обеспечить работы автономных датчиков, блоков памяти и других систем, требующих бесперебойного электроснабжения.

Кандидат технических наук, заместитель директора отделения — начальник научно-исследовательского отдела Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара Александр Аникин рассказал «Газете.Ru», что ему, как уроженцу моногорода ядерщиков Озерска и сыну заслуженного ветерана атомной отрасли, связь с «Росатомом» передалась по наследству, а дальнейший путь был понятен еще в детстве. Поэтому во время обучения в РХТУ имени Менделеева РхтУ любимой стала кафедра изотопов.

По его признанию, «работать в науке тяжело, но интересно, потому что ты каждый день решаешь задачи, которые, по сути, до тебя никто не решал».

«Иногда ты опираешься на какие-то публикации, но в целом ты их потом используешь в каком-то новом русле, правильно прикладываешь к чему-либо, чтобы использовать иначе», — подчеркнул молодой ученый.

По его словам, он ощущает себя первооткрывателем особенно тогда, когда в экспериментальной работе, на которую потратил не один год, первоначальные теоретические расчеты совпадают с итоговым графиком на экране монитора.

«Не знаю, смог ли бы я заниматься рутинной работой, но мне нравится, когда что-то новое, надо включать голову, придумывать, как это сделать, как изменить, на что повлиять, – это важно для любого ученого», — признался «Газете.Ru» Александр Аникин.

«Мы упорные»

Кандидат химических наук Дмитрий Бутыльский стал лауреатом премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов. 33-летний ведущий научный сотрудник, доцент федерального Кубанского государственного университета предложил комплексную малореагентную сорбционно-мембранную технологию, позволяющую отделять ионы лития от близких по свойствам ионов натрия и калия, а также более распространенных кальция и магния.

Технология позволяет перерабатывать высокоминерализованные воды в литиевых регионах страны, где это было экономически или технически неэффективно. Таким образом, молодой ученый не только расширил и дополнил фундаментальные знания о мембранах и мембранных процессах, но и сформировал научно-технологическую основу для создания отечественных малореагентных и экологически безопасных технологий извлечения лития.

Дмитрий Бутыльский рассказал «Газете.Ru», что наукой решил заниматься еще в последних классах школы.

«Мне всегда нравилась химия, всегда хотелось что-то делать руками, чтобы найти применение уже тогда своим немногочисленным знаниям. В процессе обучения в Кубанском государственном университете это желание только укреплялось. А в 2019 году мы с научным руководителем уже поняли, что литий становится более актуальным, потребность в нем – все более явной. И наши предположения оправдались», — сообщил он.

Тогда же молодым ученым был получен первый грант от Российского научного фонда на исследование по теме переработки сложных по составу вод, содержащих много минеральных компонентов. Потом, по его словам, были еще гранты по литиевой тематике и от Российского научного фонда, и от регионального Кубанского научного фонда.

«В последние годы мы чувствуем и поддержку со стороны администрации университета. В прошлом году мы открыли лабораторию, которая, собственно, и посвящена вопросам извлечения лития», — сообщил он.

Ученые из Краснодара достойно выглядят и на международном уровне, публикуясь в достаточно высокорейтинговых журналах, реализуя совместные проекты и получая, по словам Дмитрия Бутыльского, обратную связь от специалистов в этой области со всего мира.

По его признанию корреспонденту «Газеты.Ru», ощущения от награждения президентской премией словами не передать. Ученый из Краснодара особо отметил, что среди ее лауреатов еще не было представителей Южного федерального округа.

«Поэтому я считаю, что эта премия дает стимул заниматься наукой не только тем коллективам, которые у нас в университете работают, а у нас 12 научных школ, но и другим ученым из региональных университетов. Нам сложнее продвигаться, но мы упорные», — подчеркнул он.

«Без оптимизма наукой заниматься невозможно»

Кандидат биологических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий Артем Исаев получил премию за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета. Он изучает молекулярные механизмы взаимодействия бактерий и заражающих их вирусов (бактериофагов), а также исследует механизмы работы некоторых недавно открытых широко распространенных систем противовирусного иммунитета бактерий: BREX (третья в мире по распространенности) и PARIS. Сегодня, когда антибиотики теряют свою эффективность против бактерий, бактериофаги рассматриваются как перспективная альтернатива или дополнение к традиционной антибактериальной терапии.

Благодаря научной работе Артема Исаева и его коллег были серьезно расширены представления о разнообразии стратегий бактериального иммунитета и вирусного противодействия и заложена научная основа для разработки фаговых терапевтических препаратов следующего поколения, учитывающих и преодолевающих барьеры бактериального иммунитета за счет анти-иммунных генов. В своей речи президент страны отметил важность работы молодого ученого, подчеркнув, что подобные исследования сейчас активно ведутся во всем мире, но Россия не только не уступает, но и занимает одну из лидирующих позиций в этой области.

«Мой путь в науку извилистый и тернистый, как обычно бывает. Я вообще поступил в Нижегородский университет, и там я учился три года, ННГУ. Потом, будучи студентом, поехал в Пущинский биологический центр Российской Академии Наук, Институт белка. Это такой кластер, если можно сказать, советской биологии, там очень сильные преподаватели были», — вспомнил Артем Исаев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

В Пущино он как студент два года учился и выполнял научную работу. Затем была Москва, Сколтех, лаборатория Константина Северинова.

«Меня как студента заинтересовала эта область новых иммунных систем после выхода первой статьи про BREX в 2015 году. И дальше в лаборатории я выполнял магистерскую, а потом аспирантскую работу», — рассказал ученый.

«Был крайне сложный период, когда изменился политический ландшафт и условия нашей работы, когда были введены санкции и когда некоторые зарубежные коллеги считали неправомерным поддерживать с нами научные контакты. Но сейчас мы уже более-менее научились в этом мире жить, работать и продолжать заниматься, как мне кажется, хорошей наукой», — рассказал Артем Исаев. Хотя, по его словам, это непросто и требует введения разных логистических схем для обмена материалами и так далее.

Но без оптимизма наукой, уверен молодой ученый, заниматься невозможно: «Если ты вступил на этот путь, надо научиться выдерживать постоянные неудачи – это необходимый навык для любого ученого». Он сообщил, что вместе с коллегами будет продолжать эти фундаментальные исследования и думать, как их привести ближе к практике, к медицине.

«Мне очень-очень приятно, что остаюсь в России»

За открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем президентскую премию получили молодые ученые из МГУ имени Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Открытые ими обобщенные биллиардные системы авторы назвали «биллиардными книжками».

Благодаря соединению в этой фундаментальной работе по математике различных областей науки (топологии, теории динамических систем и гамильтоновой механики) удалось создать и всестороннее развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов – и сформировать новую научную школу. Кроме того, ученые внесли существенный вклад в изучение теории интегрируемых систем. Результаты их работы уже используются для решения фундаментальных и прикладных задач механики и физики и обучения нейросетей.

По словам доктора физико-математических наук, профессора МГУ имени Ломоносова Виктории Ведюшкиной, она продолжатель дела Анатолия Тимофеевича Фоменко и применила его подход к биллиардных системам, вдохновившись разработками иностранных коллег. Но подчеркивает, что в большей части это наша отечественная разработка.

«У нас есть научная школа Анатолия Тимофеевича Фоменко. Он вырастил новое дерево, фактически разработав очень хороший топологический подход для изучения интегрируемых систем. Мы как бы веточка этого дерева, но уже достаточно такая мощная веточка, как оказалось. Мы трудимся», — рассказала она «Газете.Ru».

«Конечно, в одиночку те результаты, которые есть, по моему ощущению, достичь было бы нереально. Это нужно быть гением, чтобы успевать везде и все», — считает кандидат физико-математических наук, доцент МГУ Владислав Кипкало. Он сообщил «Газете.Ru», что молодые ученые в своем коллективе вполне способны друг друга страховать, и это, по его словам, повышает надежность, снижает риски того, что процесс внезапно встанет и потом долго придется разгребать последствия.

«Какие-то темы у нас совпадают, какие-то дополняют друг друга. Важно, что есть возможность некого разделения труда и концентрации на тех видах работ, к которым каждый из членов коллектива более расположен», — отметил Владислав Кибкало, подчеркнув, что это, конечно, очень сильно повышает эффективность работы группы в целом.

По словам Виктории Ведюшкиной, они активно взращивают много молодых студентов и аспирантов и, по сути, сейчас уже существует молодежная научная школа.

«Нас на самом деле много, потому что у нас есть много более младших коллег, которые тоже здесь трудятся. В этом году, например, одновременно с Глебом Белозеровым защитил кандидатскую диссертацию наш ученик Сергей Постовой, который тоже работает много», — сообщила она. Кроме того, по ее словам, есть уже и дипломники, которые тоже делают какие-то новые разработки в классе биллиардов, и много студентов, которых в этом году впервые вывезли на научную школу в Воронеже.

«У нас сейчас такое непростое время, что очень многие ученые уехали за рубеж, в том числе мои коллеги. Но мне очень-очень приятно, что остаюсь в России, что страна дает возможности для того, чтобы делать науку и развиваться во всех направлениях. Что-то, что я делаю, находит поощрение у государства, у президента, — призналась Виктория Ведюшкина «Газете.Ru». — Возникает ощущение, что то, что делаешь, ты делаешь правильно, и это очень вдохновляет на самом деле на дальнейшие свершения».