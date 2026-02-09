Материалы на судью Нижегородского облсуда передали в Генпрокуратуру

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России направила материалы в отношении судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина в Генеральную прокуратуру РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.

В ВККС отметили, что решение было принято по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова. Материалы в отношении Фомина направили для предъявления антикоррупционного иска. Мужчину также намерены лишить судейского статуса, уточнили в коллегии.

Фомин является и.о. председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского облсуда. Его назначили на пост судьи в марте 2022 года.

Несколькими часами ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова по делу о получении взяток и посредничестве во взяточничестве. В СК установили, что в период с ноября 2024 года по май 2025 года судья неоднократно получал взятки размером от 10 тыс. до 100 тыс. рублей от участников судопроизводства за принятие решений по административным делам.

Ранее Бастрыкин запрашивал согласие на возбуждение дела против судьи из ЛНР.