Общество

В Петербурге произошло ДТП с участием десяти автомобилей

ДТП с участием девяти легковушек и одного грузовика произошло на КАД Петербурга
Telegram-канал ЛЕНОБЛПОЖСПАС

Авария с участием девяти легковых автомобилей и одного грузовика произошла на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба».

ДТП произошло в 13:40 на 25-м километре внешнего кольца КАД. Все участники аварии двигались в попутном направлении. Что стало причиной происшествия — не сообщается. Обошлось без пострадавших.

В настоящее время перекрыты две полосы движения.

2 февраля в Рыбинском районе Красноярского края произошло ДТП, после которого четырех человек госпитализировали с травмами. Еще пять человек — один взрослый и четыре ребенка — не выжили. Грузовик Iveco буксировал модульный дом, который во время движения отсоединился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской «Газелью».

Позднее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили, что подростки, получившие несовместимые с жизнью травмы, были кандидатами на поступление в ведомственный вуз. Взрослый, которого не удалось спасти, был сотрудником регионального управления ФСИН.

Ранее в Крыму машина с людьми упала со скалы в 200-метровый обрыв.
 
